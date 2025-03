Il gioco del Barcellona ha rinviato dopo la morte del medico di prima squadra

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-08 22:40:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:La Liga Clash dicon Osasuna è statoladeldi, Carles Minarro Garcia.La partita avrebbe dovuto iniziare alle 20:00 (ora del Regno Unito) presso la Estadi Olimpic Lluis Companys, tuttavia il club ha rivelato la notizia della scomparsa di Garcia pocodel calcio d’inizio e ha confermato che ilnon sarebbe andato avanti.Secondo i rapporti iniziali in Spagna, Minarro Garcia, 40 anni, è morto al Team Hotel in vista della partita. Aveva lavorato al club dal 2017.Riposa in pace, Carles pic.twitter.com/50yaco8hob– FC Barcelona (@fcbarcelona) 8 marzo 2025In una dichiarazione, il club ha dichiarato: “Ilè profondamente rattristato di annunciare la scomparsa deldellaCarles Miñarro García questa sera”, ha dichiarato il club in una nota.