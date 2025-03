Lanazione.it - Il gemellaggio continua. Monza e Portovenere unite nel nome di Bonatti

Leggi su Lanazione.it

I ragazzi della scuola media “Walter” dihanno mantenuto la promessa e sono venuti anche quest’anno, in un centinaio, a, accompagnati dalla dirigente scolastica, Anna Cavenaghi, gli insegnanti e un rappresentante della Amministrazione comunale della loro città. La “Walter” è la prima scuola in Italia ad essere dedicata a questo grande uomo, il valore del quale e le doti morali sono andate ben oltre l’abilità e la passione per la montagna, insegnando ai ragazzi il rispetto delle regole, la lealtà, l’amore e il sacrifico. Il grande scalatore, assieme alla compagna della vita, l’attrice Rossana Podestà, i genitori della quale erano originari di questo borgo spezzino, riposa infatti nel noto cimitero a strapiombo sul mare, estremo punto di incontro tra il mare, il cielo e la montagna aguzza.