Lettera43.it - Il Gattopardo Netflix è un Via col vento siciliano (con riserva)

Dopo lo scacco del fallimento agli Oscar del film destinato alle sale cinematografiche Emilia Perez,lancia sulla piattaforma la mini serie, sei puntate di un’ora, tratta da Il, il romanzo postumo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ma soprattutto il film omonimo per la regia di Luchino Visconti, la cui presenza non può non aleggiare sull’operazione.Ile il richiamo al mito di Via colCome già accaduto per M, la serie tv su Benito Mussolini diretta da Joe Wright, anche qui il progetto scorre attraverso mani non italiane. Il regista, infatti, è Tom Shankland, figlio di un professore universitario inglese di Letteratura italiana, il quale dichiara di conoscere da tempo il romanzo, e di aver visitato i luoghi dell’azione sin da ragazzo, al seguito del padre e della famiglia.