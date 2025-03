Il Financial Times | Musk vuole incontrare Mattarella per salvare l’accordo con Starlink in Italia

Leggi su Open.online

«Sarebbe un onore parlare con il presidente». Così, ieri – sabato 8 marzo – in serata, Elonha risposto alle speculazioni di un utente, tale «ALX, suprematista americano», secondo cui il presidenteno starebbe cercando di impediredel governo Meloni con«per motivazioni politiche». Iltorna oggi sulla questione con un articolo in cui interpreta il messaggio del Patron di Tesla e X come un tentativo di ottenere un incontro con il capo di Statono proprio per– ricorda il quotidiano economico-finanziario – vorrebbe concludere con Palazzo Chigi un contratto quinquennale, volto ad assicurare comunicazioni sicure per diplomatici, truppe e altri funzionarini all’estero. La premier Giorgia Meloni, che ha instaurato un forte legame personale con il multimiliardario, ha fatto sapere a inizio gennaio che le trattative erano ancora a «uno stadio preliminare», ma ha difeso la necessità di un possibile accordo, ricorda il Ft.