Iodonna.it - Il film, in sala adesso, si intitola "Noi e loro" ed è tratto dal romanzo di Laurent Petitmangin, "Quello che serve di notte". Una storia struggente che affronta il nostro rapporto con i figli e i nostri limiti come genitori

Mentre si discute animatamente sul destino delle sale cinematografiche, se desideriamo partecipare fattivamente al dibattito e non vogliamo che fondamentali luoghi culturali per la comunità si trasformino in supermercati dobbiamo andare al cinema. Salute mentale e adolescenti: 7 libri che li aiutano X Leggi anche › “Noi e” di Delphine e Muriel Coulin: la recensione di Paolo Mereghetti Lo so, non è facile superare la pigrizia alimentata dalla super offerta che ci arriva direttamente a casa spaparanzati sul divano.