Ilrestodelcarlino.it - Il Fano viaggia in scioltezza e segna. Travolto anche il Real Casebruciate

WORLD FIRE (4-4-2): Bontempo, Tofani, Bologna, Sadiku A. (18’ st Sadiku M.), Iacussi, Burattini, Luminari (25’ st Medici R.), Medici A. (37’ st Faini), Brunori, Rossetti (48’ st Topputi), Monaco (25’ st Frulla). A disp. Savino, Faini, Cardinali, Ciccone. All. Menotti.CALCIO (4-3-1-2): Sodani, Riggioni, Nodari, D’Anzi (13’ st Manuelli), Incerti; Niang, Bianchi, Mea (33’ st Casoli); Palazzi (41’ st Patrignani); Gueye (33’ st Apezteguia), Giovanelli (21’ st Ricci). A disp. Giulini, Omiccioli, Bonazelli, Sabattini. All. Spendolini. Arbitro: Simonetti di Ancona. Reti: 40’ pt Niang, 44’ pt Gueye, 2’ st Giovanelli Note: pomeriggio grigio, terreno discreto, spettatori un centinaio. Osservato 1’ di silenzio per la scomparsa di Giovanni Baldelli.