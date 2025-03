Sport.quotidiano.net - Il dottore gialloblù. I rimpianti di Magnino per l’occasione nel finale: "Dopo il Cosenza volevamo reagire, siamo delusi»

Lo ha detto lui stesso,sciupata a tu per tu con Christensen gli avrebbe tolto il sonno di ritorno da Salerno. Testa alta, obbligatoria, per Luca. Laone resterà ma lui e il Modena devono dimenticare in fretta: "Avrei dovuto fare meglio – ha commentato il centrocampista – è stata forsepiù importante, ho visto che la palla di Bozhanaj sarebbe potuta arrivare in quel punto e sono andato. Sarebbe bastato inquadrare la porta, Christensen stava andando sull’altro palo. Ci avrebbe dato un punto importantissimo, laone è grande perché avevamo voglia diilvenuti a Salerno penso con l’atteggiamento giusto, contro una Salernitana tosta. Nel secondo tempo abbiamo preso la partita in mano, il gol ci ha messo in difficoltà. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiarla.