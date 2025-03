Sport.quotidiano.net - Il difensore che poteva cambiare casacca. Le offerte e la resistenza viola. Pietro Comuzzo, l’ex mancato

La partita del ‘Maradona’avrebbe anche potuto giocarla con la maglia del Napoli. Nel corso degli ultimi giorni del mercato invernale l’offerta del club azzurro ha rischiato seriamente di strapparlo alla Fiorentina. Anche se - a ben vedere - la trattativa non è mai stata a un passo dalla conclusione. Anzi. Nel momento in cui Rocco Commisso è sceso in campo chiedendo quaranta milioni l’affare si è arenato. Napoli che non si è mai spinto oltre i trenta anche se la tentazione di comporre con Buongiorno la futura coppia della Nazionale è stata fortissima., bene sottolinearlo diverse volte, non ha mai spinto per andarsene. Ha fatto capire a tutti di voler restare, non ha forzato la mano e si è messo a disposizione della società. Comportamento esemplare di un ragazzo che sta continuando a crescere e che alla prima stagione fra i grandi ha messo insieme 29 presenze per un totale di 2.