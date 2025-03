Formiche.net - Il dietrofront statunitense si fa sentire. Kyiv in crisi nel Kursk

Leggi su Formiche.net

La situazione per le forze ucraine nell’oblast russo disembra essersi deteriorata rapidamente negli ultimi tre giorni, con migliaia di soldati diche in questo momento corrono il rischio di finire accerchiati dall’avanzata delle truppe di Mosca. Con il supporto di droni e di nuove truppe nordcoreane inviate da Pyongyang, le forze armate del Cremlino hanno messo in atto una controffensiva che ha permesso loro di recuperare in un brevissimo lasso di tempo circa ottocento kilometri quadrati di terreno, pari a quasi due terzi del territorio occupato dalle forze armate ucraine dall’inizio della sortita in territorio russo lanciata lo scorso agosto. L’evolversi della situazione sul campo solleva la possibilità perche le sue forze possano essere costrette a una ritirata politicamente scomoda e psicologicamente difficile, per evitare di rischiare di essere catturate o uccise.