Il Daily Telegraph | | Trump vuole ritirare 35mila militari dalla Germania

Usa pronti atruppe Nato dislocate inper spostarle in Ungheria. L’indiscrezione è riportata dal quotidiano britannico. Notizie di questo tenore stanno filtrando ormai da settimane (e l’intenzione di ridurre il contigente era già nota) e questo è solo un altro tassello. Si parla di circatruppe da spostare nel Paese governato da Viktor Orbàn, più politicamente vicino a Donald. Non sarà comunque un’operazione facile. Non solo. Gli Usa, secondo fonti di stampa svedesi, vogliono anche interrompere la partecipazione alle future esercitazioniin Europa in ambito Nato, confermando così plasticamente l’intenzione di disimpegnarsi dal Vecchio Mondo. "è arrabbiato perché gli europei sembrano spingere per la guerra", dice una fonte vicina alla Casa Bianca, citata daldopo lo storico vertice di Bruxelles in cui l’Ue ha deciso di rafforzare la sua difesa e il sostegno all’Ucraina.