Gamberorosso.it - Il curioso rapporto tra mixology e fumetti raccontato dai barman

Leggi su Gamberorosso.it

Sarà perché sono un po’ le Cenerentole dei loro mondi, l’enogastronomia e le arti visive. O perché nell’immaginario fanno parte di una certa cultura pop, facile e divertente. O magari per i colori sgargianti e a volte un po’ chiassosi: quei rossi svettanti, di Spiderman e di un Negroni, i gialli semplici, come il sole dei disegni dei bambini o di un Whisky Sour, l’azzurro cielo. Sta di fatto che sì,e miscelazione incrociano spesso le loro strade formando alleanze improbabili quanto solide. Sarà poi anche perché tanti, dall’hard boiled alla fantascienza, sono ambientati di notte, perché quell’atmosfera dark e alcolica, ammettiamolo, affascina e ispira come nessun’altra. E sono tanti i disegnatori e scrittori che, come i bartender, lavorano dopo il calar del sole, specie quando le consegne pressano.