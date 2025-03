Calciomercato.it - Il cuore non basta al Verona, il Bologna espugna il Bentegodi

Leggi su Calciomercato.it

La squadra di Italiano supera 2-1 i gialloblù in trasferta e continua a sognare l’Europa: fatale l’errore di MontipòUn grandenonal: in inferiorità numerica i gialloblù non riescono in una rimonta che avrebbe del clamoroso. Ilile conquista tre preziosissimi punti in chiave europea.1-2, Odgaard esulta (LaPresse) – Calciomercato.itIn un primo tempo povero di emozioni è Odgaard a trovare la via del gol, su precisa imbucata di Calabria.CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 61; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus 52; Lazio e* 50; Fiorentina 45; Milan 44*; Roma 43; Udinese 39; Torino 35; Genoa* 32; Como* 29;* e Cagliari* 26; Lecce 25*; Parma* 24; Empoli 22; Venezia* 19; Monza* 14.*una partita in piùL'articolo Ilnonal, ililproviene da CalcioMercato.