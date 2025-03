Ilrestodelcarlino.it - "Il costo? 50 euro al metro quadro"

Matteo Baldacci, tecnico, si esprime su murales e graffiti. "E’ una moda che viene dall’America e ha attecchito anche in Italia. Non è così facile come sembra ripulire i muri della città. I costi per ripulirli dipendono dall’estensione della superficie deturpata e dalla tipologia di vernice utilizzata. A seconda delle tipologie della vernice bisogna utilizzare un diverso prodotto chimico che va a disgregare il colore, con un numero diverso di passaggi di pulizia. Su un muro gli interventi possono variare dai 400 o 500fino ai 1000 o 1500, quando si tratta ad esempio dell’intero muro di una scuola. La rimozione dei graffiti si aggira intorno ai 50per ognida ripulire, quindi per un muro di 8 metri quadri ilsarà di 400".