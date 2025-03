Ilgiorno.it - Il Comune taglia il monte ore del sindacato

"Perché ci devono andare di mezzo tutti?". In sostanza è questo che si sta chiedendo ilUsb dopo la comunicazione daldi Monza di un provvedimento che interesserà tutti i delegati sindacali che lavorano nell’amministrazione comunale (nel comparto Funzioni locali e Area dirigenza): la riduzione delore da dedicare ad attività sindacali nel 2025. La scelta delè stata conseguente allo "splafonamento dei permessi fruiti dalle Rsu nell’anno 2024", per cui si è provveduto "a compensare l’eccedenza determinatasi nel contingente anno 2025" con una riduzione delore complessivo. I sindacalisti Usb recriminano però il fatto che in casi come questi, la responsabilità dovrebbe essere soggettiva e non ascrivibile a tutte le Rsu, in particolare ai nuovi delegati. "Visto che lo splafonamento è stato principalmente causato da una forte ed incomprensibile disparità rispetto le ore utilizzate – scrivono dal–, come Usb chiederemo all’amministrazione che l’eccedenza delle ore di permesso Rsu non vada a penalizzare la nuova Rsu che entrerà in carica a metà aprile 2025".