Il Club delle Mogli 2024 | trama cast spiegazione finale

Il(Deadly Wives) è un film deldi genere thriller/drammatico del, diretto da David I. Strasser. Al centro dellac’è Anita Jackson, la quale si trasferisce un bellissimo quartiere insieme al marito Jack e alla figlia adottiva Jilly. Tutto sembra perfetto per la protagonista, che viene invitata a far parte del. Inizia così a frequentare pranzi, party per bambini e feste. Ma ecco che iniziano ad accadere eventi strani. Intanto, Anita ha la percezione che le altre donne delsiano più interessate a Jilly che a lei. Scopre un giorno che un’ex membro del gruppo è morta in modo misterioso. Per questo Anita inizia a indagare portando alla luce segreti oscuri.Dove vedere Il? Il film va in onda alle ore 13.45 su TV8 il 10 marzo 2025.