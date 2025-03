Ilrestodelcarlino.it - Il centrodestra senza Latini trova la quadra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sembra proprio che laper andare uniti verso le amministrative sia statata. Ilosimano dovrebbe procedere insieme, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e anche Rinasci Osimo, con le liste della coalizione di Sandro Antonelli, Base popolare e Achille Ginnetti, cosiddetto terzo polo quest’ultimo che avrebbe ben accolto la decisione di Dinoe delle sue Liste civiche da sempre di fare un passo indietro, al momento confermato. Non è escluso però che lo stessosi possa candidare in solitaria con le sue di civiche. Oggi sarebbe l’ultimo giorno utile per capire se davvero l’unione è possibile e soprattutto se sarà duratura. Il gruppo è però ancora molto lontano per quanto riguarda la scelta del candidato che, è stato chiesto, dovrebbe essere lontano dalla vecchia politica.