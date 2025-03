Lanazione.it - Il caso del preside sospeso: in cento per Gaggioli. ‘Siamo tutti accanto a lei’

Quarrata (Pistoia), 9 marzo 2025 – Ancora manifestazioni di vicinanza al dirigente scolastico Lucadel Comprensivo Bonaccorso da Montemagno, alla notizia della sua sospensione per sei mesi decisa dal Tribunale di Pistoia, su richiesta della Procura. Dopo la lettera scritta dai docenti e quella dei genitori, adesso anche gli ex alunni dell’istituto ne hanno preparata una da recapitare alche hanno conosciuto da vicino negli anni in cui hanno frequentato la scuola primaria e secondaria di primo grado di Quarrata. "In qualità di ex studenti dell’Istituto Bonaccorso da Montemagno, siamo attoniti per la situazione spiacevole che vede coinvolto ilLuca, dirigente sempre attento alle esigenze di noi ragazzi (per lui sempre al primo posto) – si legge nella lettera sottoscritta da oltrefirme –.