Il Carlino e Vanity Fair insieme a 180 euro

Un’opportunità unica per conoscere da vicino grandi personaggi internazionali e delle nostre città, ma anche per capire come sta cambiando il nostro modo di vivere, l’evoluzione del costume e i protagonisti di moda, attualità e spettacolo. E’ il senso del progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale. Così martedì 11 marzo sarà possibile acquistare in edicola Il Resto dela solo 1,80, ovvero al consueto prezzo del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Millie Bobby Brown. Aveva 11 anni quando ha iniziato a interpretare l’iconica Undici. Quando lo scorso dicembre ha girato le ultime scene nel ruolo dell’impetuosa, leale e telecinetica protagonista di Stranger Things, di anni ne aveva 20, si era sposata da poco con Jake Bongiovi e viveva in una fattoria in Georgia.