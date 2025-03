Ilrestodelcarlino.it - Il cardinale Zuppi ai musulmani: "Stiamo uniti per Papa Francesco"

"Un momento di pace, tradizione e un’opportunità di scambio interculturale". Giunto alla settima edizione, l’Iftar street è tornato ieri in piazza Lucio Dalla. L’evento, organizzato in occasione dell’inizio del periodo di Ramadan, è culminato con l’Iftar, il pasto servito allo scoccare del tramonto, che segna la fine del digiuno giornaliero. In questa dimensione multiculturale della città è intervenuto ile presidente della Cei Matteo, accolto da un caloroso applauso dei fedeli: "Abbiamo un amico in comune che non sta bene", ha raccontatoriferendosi a, e chiedendo una preghiera per "questa persona cristiana e solidale con chiunque creda in Dio, anche se di fede islamica", aggiunge. Un invito all’unione e alla preghiera accolto anche da Yassine Lafram, presidente nazionale Ucoii (Unione comunità islamiche d’Italia): "Abbiamo scelto l’8 marzo per dare un segnale: la donna va rispettata sempre – dice –.