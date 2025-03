Ilgiorno.it - Il camper Lilt. Visite gratuite di prevenzione

Taglio del nastro nel cortile del Palazzo municipale, per ildella, struttura attrezzata ad ambulatorio mobile che permetterà alla– associazione provinciale di Varese, di offrire, nelle vie e nelle piazze delle città,finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori. La prima tappa a Busto Arsizio consenologiche complete di ecografia è programmata per mercoledì 19 marzo dalle ore 14 alle ore 17.30 nel rione di Beata Giuliana (incrocio via Gioacchino Rossini – via Cavalier Azimonti). È richiesta la prenotazione al numero 380 8644677 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12), eventuali accessi diretti saranno valutati sul posto in base alle disponibilità. "L’anno scorso ho chiesto alladi portare nei quartieri, dove magari le persone hanno difficoltà ad accedere alle, l’attività che di solito svolge in centro durante le giornate dedicate alla: in un attimo è stato organizzato tutto e ora siamo pronti a partire" ha detto il sindaco Emanuele Antonelli, ringraziando il presidente Ivanoe Pellerin e i volontari dell’associazione.