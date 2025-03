Serieanews.com - Ibrahimovic defenestrato in malo modo: “Non ha le competenze”, parole pesanti

Zlatansenzaed esperienza: non lo dice uno qualsiasi, ma un uomo che i tifosi del Milan sono abituati ad ascoltare con molta attenzione“Non ha le”: un totem del Milan asfalta così(Foto: LaPresse) – serieanews.comSe c’è una voce che conosce il Milan meglio di tanti, quella è sicuramente Ariedo Braida. Ha vissuto i tempi d’oro, quelli in cui Berlusconi e Galliani guidavano il club con pugno fermo e visione chiara. Ora, da spettatore esterno, guarda con amarezza il presente e non usa mezzi termini: “Vedere il Milan in questo stato mi fa male”, ha dichiarato al sito SoFoot.Ma cos’è che secondo lui non va? La sua risposta è netta: manca un’identità, manca una direzione, manca un uomo forte. E il bersaglio più clamoroso delle sue critiche è nientemeno che Zlatan