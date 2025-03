Spettacolo.periodicodaily.com - “I Set di Hollywood”: Il Nuovo Singolo dei Meganoidi

Da venerdì 7 marzo è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali “I set di”, ildei.Venerdì 7 Marzo in Radio e in Digitale, “I Set di” deiDa venerdì 7 marzo 2024, il“I Set di” della band italiana sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. Questo atteso brano segna un importante passo nella carriera della band, che si prepara a intraprendere un tour in tutta Italia.Un Brano di Riflessione e Crescita“I Set di” è stato scritto da Luca Guercio e Davide Di Muzio, con arrangiamenti curati da Guercio e registrazioni effettuate da Nicola Sannino presso il Tabasco Studio. La canzone affronta temi come l’affermazione personale, la ricerca della felicità e la gestione del tempo, invitando ad accettare ciò che la vita offre senza rifugiarsi in illusioni.