I satelliti Starlink di Musk in corsa per coprire le zone montuose della Lombardia

Elonpunta anche alla. Ladel magnate sudafricano è tra la trentina di partecipanti al bando sperimentale da 6,5 milioni di euroRegione di Milano, per portare internet satellitare anche nellepiù remote e scarsamente coperte dalla fibra.“Che vinca sempre il migliore nelle gare. La commissione sta valutando le offerte”, ha dichiarato nei giorni scorsi il governatore Attilio Fontana a Radio Rai1, sottolineando che “ci sono più di 30 aziende che hanno partecipato, ci sono aziende di tutto il mondo, si confronterà la migliore tecnologia mondiale”.Come ricordava il Manifesto all’indomanipubblicazione del bando avvenuta il 9 gennaio, secondo le opposizioni la gara sarebbe stata disegnata a misura del consigliere di Donald Trump. Considerato che il bando dell’agenzia regionale Aria prevedeva la presentazione delle offerte per fine febbraio e la messa in opera in 4 mesi, la società disarebbe naturalmente favorita per il solo fatto che ha molti piùin orbita dei concorrenti.