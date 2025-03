Lettera43.it - I rischi per l’Italia se l’asse europeo anti-Trump si sposta al Nord

Lo scossone di Donaldall’ordine globale sta cambiando gli equilibri in tutta l’Unione europea, con una importante ridefinizione del suo baricentro. Il presidente Usa non vuole solo costringere Volodymyr Zelensky ad accettare la pace, ma punta anche a spingere sull’acceleratore del disimpegno per ricalibrare gli sforzi americani nell’Indo-Pacifico in funzione-cinese. La mossa nasconde problemi di sicurezza enormi per l’Europa, perché la espone alla Russia. La fretta con cui la Casa Bianca sta cercando di trovare una via d’uscita dalla guerra ucraina ha svegliato Kyiv e Bruxelles dall’illusione che l’ombrello americano durasse anche con il ritorno al potere del miliardario ex palazzinaro. Il problema è che la sveglia suonata nel Vecchio continente ha intensità diverse ed è stata più forte soprattutto nelle zone più vicine alla Russia e tra chi pensa si possa cogliere l’occasione di diventare protagonista.