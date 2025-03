Ilrestodelcarlino.it - I quartieri e la mobilità sostenibile

"Abbiamo organizzato 4 incontri nei diversidella città per parlare del Piano Urbano della(Pums)". A riferirne è l’assessore alla viabilità Marco Tombolini che è intervenuto a tutti gli incontri in quanto delegato alla materia in discussione: "Siamo partiti – aggiunge - dal quartiere Santa Vittoria, per poi incontrare i cittadini del centro, del quartiere sud e, infine, abbiamo concluso le assemblee pubbliche lo scorso mercoledì nella zona nord della città". In ogni appuntamento, insieme ai tecnici dello studio a cui è stata affidata la redazione del Piano, sono stati spiegati alla cittadinanza gli obiettivi e il valore del Pums, passando poi all’ascolto delle esigenze e della criticità da parte dei cittadini: "In generale – sottolinea Tombolini -, il tema della viabilità risulta molto sentito e sono emerse diverse necessità: dall’implemento del trasporto pubblico locale, alla richiesta di maggiore sicurezza in alcune strade fino all’annoso problema dei parcheggi.