Ilveggente.it - I pronostici di domenica 9 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Leggi su Ilveggente.it

di, in campoA,1: apre Verona-Bologna, chiude Juve-AtalantaLadiA prende il via alle 12:30 con la prima partita tra Verona e Bologna: la squadra di Italiano in corsa per la Championsparte favorita contro l’Hellas che nelle ultime nove partite ha segnato la miseria di tre gol riuscendo comunque a totalizzare otto punti importanti in chiave salvezza. Alle 15:00 il Napoli dovrebbe approfittare dei recenti sbandamenti della Fiorentina, mentre alle 18:00 la Roma pur distratta dall’Europadovrebbe riuscire a fare punti sul campo dell’Empoli in crisi e penalizzato dalle numerose assenze.IdiA,1 (LaPresse) – IlVeggente.