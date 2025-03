Sport.quotidiano.net - I precedenti: 20 ko, 8 pareggio e 9 vittorie nerazzurre. Il "Picco» è un campo ostico per eccellenza

Il Pisa si prepara a disputare il trentottesimo capitolo della saga epocale in cui l’acerrimo rivale è interpretato dallo Spezia. Nerazzurri e "aquilotti" si sono incrociati a tutti i livelli del calcio italiano, fatta esclusione della Serie A: dopo gli esordi nel primo dopoguerra in quella che si chiamava Prima Divisione, lo Sporting Club ha giocato al "" costantemente in Serie B dal 1935 al 1951. Soltanto dagli anni ’60, precisamente dal 1961, le due compagini hanno compiuto un passo indietro e si sono scontrate in Serie C: in questa categoria la partita è stata giocata ininterrottamente fino al 2005. A metà del primo decennio del terzo millennio sia i liguri che i nerazzurri vissero la gioia della promozione in B, ma in questa categoria la sfida andò in scena soltanto nel 2007. Dopo la ricostruzione, vissuta da entrambi i club, il match mise in palio la Coppa Italia di Serie C nel 2012 e poi il confronto si è spostato nuovamente in Serie B dal 2017.