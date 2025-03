Bergamonews.it - I playoff del Volley Bergamo iniziano in casa di Conegliano: “Non abbiamo nulla da perdere”

“Non capita spesso di poter giocare queste partite, sono cose che succedono poche volte nella vita: è difficile, certo, ma noi nonda”. La capitana del1991, Michaela Mlejnkova, ha le idee chiarissime: è una sfida impossibile, sulla carta, ma in campo tutto può succedere.domenica 9 marzo alle 16 dal PalaVerde di Treviso iScudetto delle rossoblù, impegnate nella sfida più difficile di tutte, contro la squadra perfetta che in stagione non ha mai perso: l’Imoco.Prima in regular season, 77 punti su 78 disponibili, lo zero alla colonnina delle sconfitte, la palma di campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo. Le venete rappresentano, semplicemente, il meglio in circolazione, da anni, da quando ha vinto il primo titolo nel 2017/18, l’inizio della gestione Santarelli.