Spettacolo.periodicodaily.com - I Pet Hardy Presentano il Nuovo Singolo “Be Alert, Spicy Boy”

I Petpropongono il loro“BeBoy”, un brano garage rock dal carattere ruvido e diretto, dove l’attitudine punk si manifesta in ogni elemento: dalla voce graffiante alle chitarre distorte, fino alla durata essenziale del pezzo.“BeBoy” dei Petfa rumoreI Pettornano sulla scena musicale con il loro“BeBoy”, un brano garage rock che si distingue per il suo carattere ruvido e diretto. Questa nuova traccia è un chiaro esempio dell’attitudine punk della band, evidente in ogni aspetto del brano, dalla voce graffiante alle chitarre distorte, fino alla sua durata essenziale.La Storia di un Ragazzo Sempre in AllertaLa canzone racconta la storia di un ragazzo costantemente sull’attenti, sempre in preda a dinamiche che fatica a gestire, ma che, in fondo, non ha alcuna intenzione di cambiare.