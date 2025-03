Gqitalia.it - I migliori album R&B di tutti i tempi contengono sempre un pizzico di soul

Il rhythm and blues, per gli amici la musica R&B, è un genere vasto e profondo quasi da perdersi, un po' come il rock e la musica elettronica. Quindi, non c'è da sorprendersi del fatto che anche idi genere R&B siano molto diversi fra loro.Come etichetta per un genere musicale, è salita agli onori delle cronache più meno dalla metà del Novecento, innanzitutto per indicare la musica afroamericana, a sua volta radicata nelle tradizioni culturali e sonore di quella cultura, con l'aggiunta di sonorità ritmate e blues, come del resto suggerisce anche il nome.Da allora, l'R&B, come genere, è cresciuto molto con l'andar del tempo, fino ad accogliere leggende deldel calibro di Marvin Gaye, insieme a quelle del neo-, come Lauryn Hill e Erykah Badu, senza dimenticare le vere e proprie icone al livello di Beyoncé e neppure gli innovatori d'avanguardia quali Frank Ocean e Solange, tanto per fare due esempi.