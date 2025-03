Gamberorosso.it - I 15 migliori Soave sotto i 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Leggi su Gamberorosso.it

Parlando dei vini dei Campi Flegrei, famosa zona vulcanica italiana, ci è capitato di citare altre denominazioni che condividono la stessa caratteristica. Una di queste è il. La denominazione nasce nel 1968, tra le prime in Italia, ma già nel 1931 il vino della zona era dichiarato "tipico e pregiato" da un decreto regio. Siamo in provincia di Verona, con i Monti Lessini che da nord digradano verso sud, mentre a ovest il confine è segnato dalla provincia di Vicenza. In questo territorio si fa vino da sempre, come testimoniano gli scritti di epoca romana, ma la zona ha avuto particolarmente successo nei primi anni del '900 quando ilera già tra i vini più venduti in Italia e non solo.Il, una denominazione dall'anima dupliceCon circa 7000 ettari di vigneto, ilè una delle denominazioni bianchiste più estese in Italia.