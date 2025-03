Oasport.it - Hockey ghiaccio, Val Pusteria ad un passo dall’eliminazione nei quarti di ICE League, Bolzano 2-2 con Villach

Valspalle al muro.non chiude i conti. Si può riassumere in questo modo la giornata odierna deidi finale per quanto riguarda i play-offs della ICE2025.cade 5-3 ae ora è sul 2-2 nella serie, mentre Valperde in casa contro Klagenfurt e ora è sotto 1-3 nella serie.VAL-KLAGENFURT 1-4Val, infatti, cade nettamente con il punteggio di 1-4 in casa contro Klagenfurt e ora si trova sotto 1-3 nella serie. Martedì in Austria i padroni di casa avranno il match point per chiudere i conti ed avanzare in semifinale. La sfida di questa sera vede gli ospiti sbloccare il punteggio con Fraser dopo 6:47, quindi raddoppiano con Pastujov al 17:06. Nel secondo periodo arriva il 3-0 di Petersen al 33:55 prima che Valprovi a riaprire i conti con Akeson al 34:34.