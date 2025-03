Ilfattoquotidiano.it - “Ho subito una doppia mastectomia: era un tumore al terzo stadio. Avevo un nodulo al seno e per un anno ho ricevuto diagnosi errate”: la storia di Lily Ward

Si era accorta della presenza di unal, ma per più di unle era stato detto che “non c’era nulla di cui preoccuparsi”. In seconda battuta, invece, alla 27enneè stato diagnosticato unaltriplo negativo al, motivo per cui si è dovuta sottoporre a una, alla rimozione dei capezzoli e del linfonodo nell’ascella sinistra. Laha lasciato la ragazza del tutto “affranta” come riporta il Mirror e la sua vita è inevitabilmente cambiata.si è chiesta cosa avesse fatto per contrarre la malattia in età tanto giovane e ha dichiarato di essersi sentita “così sola” durante quel periodo difficile della sua vita. “Ero sdraiata sul divano a guardare la tv una domenica sera con il mio compagno eun prurito al, quando ho sentito ilche era più o meno delle dimensioni di un mirtillo”, ha raccontato alla testata inglese.