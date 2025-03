Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso il papà quando ero piccolo, avevo 12 anni. Non sarei stato così forte”: Michele Morrone a “C’è Posta per Te” aiuta una figlia ad avvicinarsi alla madre

A “C’èper Te”, condotto da Maria De Filippi, tra gli ospiti della puntata di ieri c’era. L’attore èchiamato da Monica, per farsi perdonare dPia. La ragazza avrebbe accusato ladi non esserle stata di sostegno, dopo la morte del padre per un tumore nel 2021.“So di averti delusa. – ha detto la signora Monica – Nel momento più brutto della tua vita non sono stata abbastanza. Tra unae unatutto può risolversi, questa sera sono qui per questo (.) Non meritavi di conoscere un dolore tanto immensopresto. Chissà se mi perdonerai mai per averti fatta girare da sola nei migliori centriricerca di una speranza”.Poi dalle scale, con una rosa rossa in mano, è sceso proprio, uno degli attori preferiti da Pia. L’attore ha rivolto delle parole affettuose nei confronti della ragazza: “Mi hanno raccontato la tua storia, anche io hoilero12