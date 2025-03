Nerdpool.it - Hawkeye 2: ecco chi sarà il villain principale

sta per tornare con una seconda stagione, e secondo un nuovo rumor, iluna figura ben nota a Clint Barton e alla sua famiglia. Dopo le notizie che Marvel Studios sta sviluppando una seconda stagione della serie con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, nuove informazioni hanno rivelato l’identità dell’antagonistadella stagione, ed è un colpo da maestro.Chiildella stagione 2 di?Secondo l’insider dell’industria Daniel Richtman, la trama della seconda stagione diè ispirata al classico film d’azione con Bruce Willis, Die Hard, con il fratello di Clint, Barney Barton, come. La stagioneambientata di nuovo a Natale, proprio come la prima, e vedrà Clint e Kate intrappolati in un’unica location con Barney come uno degli assassini che devono affrontare.