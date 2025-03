Ilrestodelcarlino.it - "Hanno ragione entrambe le parti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nazzareno ‘Zè’ Migliori’ è uno dei produttori più conosciuti di ‘olive all’ascolana’ ed è stato tra i sostenitori del Consorzio di Tutela. "Ritengo necessario un accordo tra artigiani e industriali – ha ammesso – perché in realtàentrambi e occorre trovare un equilibrio per non danneggiare nessun settore. Quando nacque il Consorzio, non fui bravo a coinvolgere la politica e i sindacati. Oggi c’è molta attenzione sia dei politici che di Coldiretti, Copagri, Cia e Confagricoltura e anche di Confindustria. Tutte queste forze devono convergere su un solo obiettivo: tutelare e valorizzare l’oliva all’ascolana".