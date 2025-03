Sportnews.eu - Hamilton parla di ritiro alla vigilia del GP d’Australia, i piani del ferrarista

In una intervista, il pilota Ferrari affronta anche l’argomento. Lewisha 40 anni e le idee chiare sul quando volere smettere. Quando dirà basta.Lewisè arrivato con grandi proclami in Ferrari, e ha ammesso di stare vivendo qualcosa di mai vissuto prima. Mai gli era capitato di ricevere tanto amore dai tifosi, ma del resto la Rossa di Maranello è speciale anche per questo, ed è grande pure perché grande è l’affetto dei suoi milioni di supporters. Se c’è qualcosa che mette d’accordo gli italiani da Chiasso a Trapani è proprio la Ferrari. Il pluricampione del mondo della Formula 1 è arrivato in Ferrari, con un accordo che risale ormai all’inizio del 2024, con entusiasmo.didel GP, idel– sportnews.eu Foto AnsaE dopo gli eventi di presentazione avvenuti tra Londra, Fiorano e Milano, ed i testi prestagionali di F1 in Bahrein, l’entusiasmo è aumentato ancora di più.