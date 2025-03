Ilveggente.it - Hamilton e Verstappen ko: disastro prima dell’esordio

Formula 1, niente è andato per il verso giusto: ilaccende i riflettori su Lewise Max, ecco perché.La McLaren, almeno sulla carta, ora che i test pre-stagionali sono archiviati, parte con un leggero vantaggio. Il che non significa, tuttavia, che la scuderia potrà dormire su sette cuscini. Anzi, i competitor sono talmente agguerriti, quest’anno, che c’è poco da stare allegri. Gli altri team, Ferrari, Mercedes e Red Bull in primis, stanno lavorando incessantemente per migliorarsi e per essere più competitivi nella corsa al titolo mondiale.ko:(AnsaFoto) – Ilveggente.itI test in Bahrain non sono stati, quindi, che un assaggio infinitesimale della lotta alla quale assisteremo man mano che la stagione entrerà nel vivo.