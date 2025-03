Hamilton arrivano i guai | Leclerc ha già vinto

Leggi su Sportface.it

L’avventura diin Ferrari potrebbe iniziare con il piede sbagliato e spunta la frase che dà un vantaggio importante aChe Ferrari sarà a Melbourne? L’interrogativo accompagna un po’ tutte le scuderie, ma per la Rossa ha un valore particolare. L’arrivo di Lewisha fatto alzare l’entusiasmo a Maranello, ma i test in Bahrein lo hanno un po’ spento.La McLaren, infatti, è apparsa irraggiungibile, tanto da spingere Max Verstappen ad indicarla come unica pretendente al titolo e dà dare zero possibilità di vittoria alla Red Bull in Australia. In casa Ferrari le dichiarazioni sono improntate al maggior ottimismo, anche seè apparso poco contento dopo la tre giorni di test.Per qualcuno il Cavallino Rampante ha giocato a nascondino, per altri la monoposto ha un potenziale di crescita tale da ridurre il gap con la McLaren, soltanto il gp australiano chiarirà davvero a che punto sono tutte le scuderie.