Liberoquotidiano.it - "Ha detto tutto il presidente di Cassazione": Diciotti, Gratteri sfida il governo (parole pesantissime)

Il procuratore Nicolain un'intervista al Corriere commenta la sentenza sul casoe di fatto, tra le righe, attacca ilMeloni: "Ha già risposto ladella Corte di(“Le decisioni sono criticabili, gli insulti inaccettabili” ndr). Condivido pienamente le sue". Poi parla dello scontro tra toghe ed esecutivo: "L'intendimento delera ed è abbastanza risoluto. Per cui era difficile ipotizzare un cambiamento di rotta o un'apertura al dialogo che, purtroppo, fino ad oggi non c'è stata. Non so se fosse inevitabile. Posso dire però che sono contento di avere aderito allo sciopero. Lo rifarei perché ne condivido le ragioni". E ancora: "La magistratura non fa alcun ostracismo. Di fronte a una riforma che rischia seriamente di minare l'autonomia e l'indipendenza, la magistratura ha prima diil dovere, oltre che il diritto, di esprimere la propria opinione e di far comprendere alla collettività cosa si rischia".