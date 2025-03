Calciomercato.it - Gyokeres al posto di Kolo Muani: l’offerta bomba fa volare la Juve

Leggi su Calciomercato.it

L’intreccio chiama direttamente in causa i bianconeri, che osservano da molto vicino la situazione: ecco tutti i dettagliNon ci ha messo molto a calarsi nella nuova realtàntina, trascinando la squadra in un periodo di nevralgica importanza. In prestito secco dal Paris Saint Germain, Randalha lanciato segnali chiari alla ‘Vecchia Signora’ che, per bocca di Cristiano Giuntoli, ha cominciato a sondare la disponibilità del club transalpino ad allungare il prestito dell’attaccante all’ombra della Mole.aldifala(LaPresse) – Calciomercato.itDel resto il messaggio inviato dal diretto interessato si inserisce proprio in questo tipo di orizzonte: “Ho ancora un contratto con il Psg, la mai volontà è giocare e divertirmi. Se le cose allacontinuano così, perché non restare?”.