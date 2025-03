Lidentita.it - Gusto, storia e tradizione nei dolci torinesi

Leggi su Lidentita.it

Torino è una città che sa come incantare non solo per la sua eleganza e la sua architettura, ma anche per ie la sua gastronomia, che è un vero e proprio tesoro di. Tra i tanti piatti che rappresentano il cuore della città, isono senza dubbio tra i più .neiL'Identità.