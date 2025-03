Dilei.it - Guenda Goria a Verissimo: “Mio figlio operato al cervello a 3 mesi”

Perdiventare mamma non è stato semplice e questo percorso tortuoso continua anche dopo il parto. L’attrice e musicista ha parlato per la prima volta degli ultimi, complicati,che ha dovuto vivere insieme al marito Mirko Gancitano. Ildella coppia, Noah, è statoala soli tredi vita.Un problema alla testa che stava compromettendo seriamente lo sviluppo cognitivo del bambino, che si è dovuto sottoporre subito ad un delicato intervento chirurgico. E ora è costretto a portare un caschetto e ad essere monitorato costantemente in queste prime fasi della sua crescita.IldialNoah è nato a luglio 2024 e fin da subito ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute. “La gravidanza è andata benissimo e Noah è nato sanissimo, di quattro chili.