GTA 6, niente trailer 2 ma Rockstar Games ha deciso di promuovere il film di Danny Dyer

I fan di GTA 6 continuano ad attendere con impazienza il secondo, manon sembra avere fretta di rilasciarlo. Dopo il primo video di dicembre 2023, tutto tace, e le varie speculazioni sulle possibili date di uscita del nuovosi sono rivelate infondate. Tuttavia,non è rimasta completamente in silenzio: recentemente hadiMarching Powder, una commedia britannica diretta da Nick Love concome protagonista.L’insolita scelta ha subito acceso le teorie tra i fan (grazie ad Insider Gaming). Alcuni ipotizzano che il team di sviluppo americano abbia voluto omaggiareperché l’attore potrebbe tornare nell’universo di Grand Theft Auto, magari riprendendo il ruolo di Kent Paul, personaggio apparso per l’ultima volta in GTA: San Andreas nel 2004.