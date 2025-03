Sport.quotidiano.net - Grosso "Testa bassa e pedalare"

Se è vero che, come vuole il luogo comune, è più facile sorprendere che confermarsi, la partita di oggi per il Sassuolo è difficilissima. Schiantando il Pisa, una settimana fa, i neroverdi hanno firmato un capolavoro che vale, classifica alla mano, qualcosa di più di un’ipoteca sulla promozione in A, ma oggi contro il Bari, atteso al Mapei Stadium, si tratta di fare di più. E meglio. "È diverso il contesto e sarà diverso, rispetto alla gara contro il Pisa, il contorno, ma quello che non mi aspetto sia diverso è il nostro voler fare bene, e dare continuità a quanto fatto". Più facile a dirsi che a farsi, visto che l’attesa che circonda la gara di oggi non è quella del big match di una settimana fa, ma i punti in palio sono sempre tre, ed il loro peso specifico è amplificato dallo Spezia-Pisa che si gioca in contemporanea con la gara del Mapei Stadium, e Fabioci mette pochissimo a fare uno più uno.