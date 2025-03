Lanazione.it - Grifone e FolloGavo, ci siamo. Allo Zecchini di scena il derby

SERIE DIl Grosseto per rimanere in zona playoff e chiudere degnamente la stagione, il Follonica Gavorrano per tenersi alla larga dai playout. Ilmaremmano del girone E di serie D oggipone di fronte due formazioni con diversi obiettivi. Luigi Consonni che, finalmente, avrà tutta la rosa a disposizione. "Sono rientrati tutti gli infortunati – ha spiegato ieri Consonni -, ho ampia scelta anche se qualcuno non è al 100%. Non riusciamo a trovare continuità e anche chi rientra vuole dare una mano. Dopo la vittoria col Figline mi attendevo più continuità. Purtroppo gli errori individuali ci stanno costando caro: le sconfitte con Terranuova, Trestina e Foligno sono state pesanti perché abbiamo tirato tanto, ma ci è mancata cattiveria e qualità. Sto provando a tenere la squadra sul pezzo anche se il primo posto è andato.