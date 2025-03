Ilnapolista.it - Graziani: «Il rischio del Napoli è vivere di rimpianti per non aver sostituito Kvara»

Ciccoha commentato a Radio Sportiva le prestazioni dele, in particolare, quel che riguarda la lotta scudetto.: «Ildeldi»La squadra di Conte è infatti in piena corsa al titolo, insieme a Inter e Atalanta al momento. Maha parlato della mancata sostituzione ditskhelia nel mercato di gennaio, quando il georgiano è approdato al Psg:«Ilè che ilpossadi. È indubbio che nella sessione di mercato di gennaio non si è rinforzato, ha dato via il giocatore che poteva fargli la differenza in tante circostanzetskhelia, ndr. Se dovessero vincere lo scudetto con queste operazioni tanto di cappello, bravissimi tutti. Ma se non dovesse vincere il rammarico potrebbe essere quello che dici ‘ma come, eravamo primi, potevamo rinforzarci e ci siamo indeboliti’.