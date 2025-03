Anteprima24.it - Grave incidente autostradale, tratto chiuso sulla A30 Caserta-Salerno

Tempo di lettura: < 1 minutoAlle 5 circa,A30, è stato temporaneamenteilcompreso tra Nola e il bivio con la A1 Milano-Napoli in direzioneper unal chilometro 5,8. Sul luogo dell’sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nelinteressato, il traffico è bloccato e si registra 1 chilometro di coda in direzione. Chi viaggia daverso/Roma deve uscire a Nola, percorrere l’Asse Mediano, per poi rientrareA1 Milano-Napoli da Villa Literno. In alternativa, si consiglia di immettersiA16 Napoli-Canosa in direzione Napoli fino al bivio la A1 Milano-Napoli, per poi proseguire in direzione RomaL'articoloA30proviene da Anteprima24.