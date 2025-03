Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sotto accusa anche in Rai: squalifica inevitabile?

Leggi su Anticipazionitv.it

Il casosta facendo discutere non solo il pubblico del, mala Rai. Durante la puntata di Uno Mattina in Famiglia del 9 marzo, Gianni Ippoliti ha dedicato la sua rassegna stampa al concorrente più controverso di questa edizione del reality. L’argomento trattato ha scatenato indignazionetra i conduttori del programma, mettendo in evidenza le numerose segnalazioni ricevute daper episodi di bullismo e comportamenti scorretti .e la polemica sullaDa settimane il pubblico si interroga sulla mancatadi. Il modello, nonostante sia stato più volte richiamato da Alfonso Signorini, è ancora in gioco e addirittura finalista. Il conduttore delha più volte ribadito: “Se fosse per me,sarebbe giàto”.