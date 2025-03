Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato criticato in un noto programma Rai: “Dopo aver bestemmiato e bullizzato che altro deve fare?”

Leggi su Isaechia.it

Mai come quest’anno il, reality show condotto da Alfonso Signorini, è stato al centro di numerose critiche, per via dell’atteggiamento di alcuni dei concorrenti in gioco.Tra questi c’è sicuramente, protagonista di una appassionata storia d’amore con la ballerina Shaila Gatta, che ha fatto sognare i fan, ma dall’il modello si è spesso reso protagonista di alcuni episodi discutibili che hanno diviso il pubblico e di cui si è ampiamente parlato non solo all’interno dello stesso reality, ma anche in altri programmi.Le azioni di, infatti, sono state anche oggetto di discussione in Rai, dove raramente si parla dele più in generale dei programmi Mediaset, ma in questo caso è stata fatta un’eccezione e durante Uno Mattina in Famiglia, Gianni Ippoliti ha usato parole molto dire nei confronti del gieffino, sollevando un dibattito in studio che poi si è protratto anche sui social.